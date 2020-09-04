سوريا.. 3 وفيات و68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة السورية يوم الجمعة، تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 3041 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 127 حالة وفاة، بعد تسجيل وفاة 3 أشخاص بـ"كوفيد-19".

كما أعلنت الوزارة شفاء 17 حالة ما يرفع حالات التعافي من الفيروس إلى 698 حالة.

ووفق بيانات وزارة الصحة فإن دمشق تبقى المحافظة الأكثر تعرضا لانتشار حالات الإصابة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

المصدر: RT