مؤسسة النفط الليبية: عسكريون أطلقوا نيران ذخيرة حية وأسلحة ثقيلة في ميناء راس لانوف

قالت مؤسسة النفط الليبية في بيان مساء يوم الجمعة، إن أفرادا عسكريين أطلقوا نيران ذخيرة حية وأسلحة ثقيلة في ميناء راس لانوف.

ودانت مؤسسة النفط النشاط العسكري غير المسؤول والخطير في منطقة ميناء رأس لانوف

وجددت دعوتها إلى نزع السلاح الفوري وغير المشروط لجميع المنشآت النفطية بعد أن أطلق العسكريون الذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة في ميناء رأس لانوف.

وأكدت أن وجود القوات بما في ذلك المرتزقة الذين يفتقرون إلى أي نوع من الانضباط، يشكل تهديدا حقيقيا لعمال المؤسسة الوطنية للنفط ومنشآتها في جميع أنحاء ليبيا.

وبحسب البيان، كان من المقرر أن تدخل سفينة "محمد بك" المسجلة في جزر القمر القسم التجاري لميناء رأس لانوف في الساعة 11 يوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 لتحميل الخردة، ومع ذلك قامت مجموعة من المسلحين بقيادة حرس المنشآت البترولية (PFG) بما في ذلك المرتزقة الأجانب، بدفع السفينة إلى الميناء في الساعة 2 صباحا وقاموا بتخويف الطاقم بإطلاق الذخيرة الحية وقذائف آر بي جي في منطقة يتم فيها تخزين المواد الخطرة قابلة للاشتعال.

ودعت جميع الأطراف وكذلك المجتمع الدولي إلى دعم نزع السلاح الفوري لجميع المرافق البترولية في ليبيا واستبدال حرس المنشآت النفطية، مشددة على ضرورة انسحاب فوري لجميع المجموعات العسكرية، وخاصة المرتزقة الأجانب من منشآتها.

وأفادت المؤسسة في البيان بأن حرس المنشآت النفطية أظهر مرة أخرى افتقاره المطلق إلى الاحتراف وسيادة القانون.

المصدر: RT