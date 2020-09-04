البحرين تسمح بدخول مواطني الدول الخليجية المجاورة وحاملي التأشيرات

قررت السلطات البحرينية السماح بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول، اعتبارا من اليوم الجمعة.

وقالت هيئة إدارة المطارات في بيان على "تويتر"، إن القادمين سيخضعون لمسحة للكشف عن كورونا على نفقتهم، وسيتعين على المسافرين أن يعزلوا أنفسهم حتى تظهر نتائج الفحوص.

وجاء هذا القرار إثر تشاور فريق العمل الوطني لمكافحة فيروس كورونا على مراجعة إجراءات الحد من تفشي العدوى.

1. Entry is restricted to Bahraini citizens, residents, GCC citizens who do not need a visa, passengers eligible to obtain a visa on arrival, passengers with a valid eVisa, diplomats, military personnel, airline crew, or holders of official, service or UN passports. — Bahrain Airport (@BahrainAirport) September 4, 2020

المصدر: "تويتر"