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البحرين تسمح بدخول مواطني الدول الخليجية المجاورة وحاملي التأشيرات

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البحرين تسمح بدخول مواطني الدول الخليجية المجاورة وحاملي التأشيرات
Reuters HM/RR/CAT
البحرين
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قررت السلطات البحرينية السماح بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول، اعتبارا من اليوم الجمعة.

وقالت هيئة إدارة المطارات في بيان على "تويتر"، إن القادمين سيخضعون لمسحة للكشف عن كورونا على نفقتهم، وسيتعين على المسافرين أن يعزلوا أنفسهم حتى تظهر نتائج الفحوص.

وجاء هذا القرار إثر تشاور فريق العمل الوطني لمكافحة فيروس كورونا على مراجعة إجراءات الحد من تفشي العدوى.

المصدر: "تويتر"

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