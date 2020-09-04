أول سعودية تتفوق على الرجال في "السعودية تويوتا" (فيديو)

كشفت إسراء الدخيل، أول متسابقة سعودية تتفوق على الرجال في بطولة "السعودية تويوتا"، عن طموحها في تمثيل المملكة في سباقات جاكوار وفورمولا الدولية في حال وجدت الدعم المناسب لموهبتها.

وقالت الدخيل خلال مداخلة على قناة "الإخبارية" المحلية، أمس الخميس، في أول ظهور إعلامي لها، إنها حظيت بالدعم الأسري، مؤكدة على أن ممارسة هذه الرياضة في الحلبات تكون آمنة.

وأضافت: "سمعت بها قبل أسبوع من بدايتها فأحببت المشاركة فيها لإثبات موهبتي ومهارتي في قيادة السيارة، فجهزت نفسي للمشاركة في جميع جولات البطولة لأحقق مركزا فيها، واصفة المنافسة فيها بـ"الشرسة"، وسط وجود مشاركين من جميع أنحاء المملكة والخليج ودول عربية.

وكشفت الدخيل سبب شغفها وهوايتها برياضة السيارات، التي نمت معها منذ الصغر وصقلتها وطورتها بالاطلاع والمتابعة والتدريب الذاتي والاستعداد النفسي والدعم الأسري، حيث بدأت بقيادة السيارة منذ أن كان عمرها 14 سنة وكانت تسأل عن المحركات والسيارات والاختلافات بينها.

المصدر: صحيفة سبق