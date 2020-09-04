لبنان.. خلاف فردي يتطور إلى اشتباكات بـ" قذائف آر بي جي" والجيش يتدخل

ذكرت وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي أن خلافا فرديا تطور إلى اشتباكات مسلحة في حي ببعلبك بلبنان بين أفراد من عائلتين، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وأشارت المعلومات إلى إصابة رجل في سوق بعلبك برصاصة طائشة جراء الاشتباكات وتم نقله إلى المستشفى، كما أصيبت امرأة برصاصة طائشة في رجلها، ونقلت إلى "مستشفى الططري" للمعالجة.

وتحركت دوريات الجيش اللبناني باتجاه مدخل بعلبك الشمالي.

من جهته أصدرت قيادة الجيش بيانا حول الحادث، جاء فيه: "بتاريخه حوالي الساعة 19.20، تطوّر خلاف بين عائلتين في حي الشراونة - بعلبك، إلى تبادل كثيف لإطلاق النار من أسلحة خفيفة وقذائف آر بي جي، نتج عنه إصابة عدد من المواطنين بجروح".

على الفور، تدخلت قوى الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة وعمدت إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز لإعادة الوضع إلى طبيعته.

كما تجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.

*⭕عاجل/:* اشتباكات عنيفة تدور الان في حي الشراونة ، بين عشيرتي "آل جعفر" و "آل زعيتر" ، استعمل فيها السلاح المتوسط والقذائف الصاروخية ، واطلاق الرصاص بشكل عشوائي يطال معظم احياء مدينة بعلبك . pic.twitter.com/XsgFIabU2B — abo baker (@nasserjomaa) September 3, 2020

المصدر: تويتر، وسائل إعلام لبنانية