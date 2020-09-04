الخطوط البريطانية تستأنف الرحلات الجوية إلى الكويت
Reuters
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، استئناف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من مطار هيثرو في مدينة لندن إلى مطار الكويت الدولي، بواقع 3 رحلات أسبوعيا.
وقالت الإدارة في بيان صحفي اليوم إن هذه الخطوة اتخذت لتعزيز تشغيل الطيران المباشر بين البلدين وحركة "الترانزيت" وفقا للشروط التي وضعتها السلطات المختصة.
وكانت الكويت استأنفت، مطلع أغسطس، الطيران التجاري باستثناء الرحلات القادمة من 31 دولة، بعد نحو 5 أشهر من التوقف جراء جائحة كورونا.
وأوقفت الكويت الرحلات في 11 مارس الماضي إثر التفشي العالمي لفيروس كورونا.
المصدر: الراي