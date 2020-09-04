الكشف عن المصير المحتمل لمجمع التحرير المشهور في القاهرة بعد قرار السيسي

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن عدد من السيناريوهات التي وضعتها وزارة السياحة والآثار لإعادة استغلال مبنى مجمع التحرير المكون من 14 طابقا عقب إخلائه بشكل كامل.

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وقالت صحيفة "الوطن" المصرية أنه بعد قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضم المبنى ضمن مجموعة من الأصول غير المستغلة لصندوق مصر السيادي، وضعت وزارة السياحة والآثار رؤيتها بعد نقاش مع عدد من المستثمرين.

ونوهت بأن الخطة تتلخص في تحويل مجمع التحرير لمبنى متعدد الوظائف والأغراض يشمل أنشطة ثقافية وفندقية وتجارية متنوعة.

وسيتم وفقا للمقترح تقسيم المبنى إلى مول تجاري كبير بالأدوار الأولى، وتتميز المنطقة بوجود كراجين (جراجين) كبيرين وهما كراج التحرير وكراج عمر مكرم، مما سيدعم تحويله لمول يستقبل المئات دون إحداث شلل مروري.

وتحويل المنطقة في منتصف المبنى إلى مجموعة من الإنشاءات المتنوعة كالبنوك والمطاعم، ويتم تحويل الأدوار الأخيرة لفندق سياحى يطل على الميدان والمتحف المصري ومربع الوزارات، ويرى النيل مما سيمثل عنصر جذب سياحي.

ويهدف تطوير المجمع إلى توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، ويتيح تطويره إلى تنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأبدت شركة أمريكية، قامت بتطوير أحد المولات الضخمة بالمملكة العربية السعودية، استعدادها للاستثمار في تطوير مبنى مجمع التحرير، وتم عمل مجموعة من الدراسات لرفع قيمة المبنى وجعله أكثر جذبا للمستثمرين.

المصدر: الوطن