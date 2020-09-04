آل الشيخ يتفاعل مع السعودية التي سرقت النوم منه.. وابنها يقول إنها مصدومة!
وعد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ "أم محمد"، صاحبة فيديو "أبشر بعزك وأنا أمك" الذي أثار تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعد بتقديم كل الدعم لها.
وبحسب صحيفة "سبق" المحلية، قال إبن السيدة السعودية محمد إن والدته مصدومة ولم تنم سوى ساعتين، حيث تلقت اتصالا هاتفيا من آل الشيخ وعدها خلاله بفتح مطعم لها وسداد الإيجار عنها، وطلب منها ترك البيع في الشارع فورا، مشيرا إلى أن المقطع المتداول كان "مقلبا"، ووالدته لم تكن تعرف عنه شيئا ولا تتذكره، ولم تعلم حتى بانتشاره على "تويتر".
وأضاف أنها عندما عرفت قالت إنها ليست بحاجة إلى مقلب، وإنها ستعطي كل محتاج لوجه الله، مشيرا إلى أن آل الشيخ تواصل معها من أمريكا ووعدها خيرا، وقال لها "أبشري" بالخير وتسديد ديونها والإيجار، ووعدها بتوفير مطعم لها، والمكتب الخاص بالمستشار تواصل معه.
جدير بالذكر أن القصة بدأت عندما قرر شاب يدعى عبد الله القيام بتجربة إنسانية، وقام بتوثيق لحظة طلبه من أم محمد الطعام (وهي بائعة طعام في الشارع)، مدعيا أنه لا يملك ثمنه، فقامت من فورها بإجابته، قائلة له "أبشر بعزك وأنا أمك"، لتقدم له أصنافا مختلفة من الطعام مجانا.
وعاود عبد الله في اليوم التالي الظهور مع أم محمد، ليخبرها أنه لم يكن بحاجة للطعام، لتجيبه بأنها "كانت مستعدة لتقديم الطعام له في كل الظروف"، وأنها "مستعدة لتقديم الطعام لأي محتاج، حتى لو كانت ستعطيه لقمة أولادها".
المصدر: صحيفة سبق