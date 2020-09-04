الحكومة المصرية تصدر بيانا بشأن أنباء عن احتواء الأرز على نسبة عالية من مادة الزرنيخ السام

نفت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول احتواء الأرز المصري على نسبة عالية من مادة الزرنيخ السامة.

وقالت الحكومة في بيان، إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا أساس لها من الصحة.

وأكدت وزارة الزراعة أن الأرز المصري سليم وآمن، حيث يتم ريه بمياه نظيفة مع استخدام أسمدة ومبيدات في زراعته مطابقة لكافة المواصفات القياسية وخالية من أي مواد سامة أو محظورة.

وأضافت إنه في سياق متصل، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد المياه المستخدمة في زراعة محصول الأرز، والتي تتمثل في استنباط أصناف جديدة من الأرز، قليلة استهلاك المياه، وتتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف، بالإضافة إلى زراعة أصناف تناسب المناطق المناخية.

كما ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.

المصدر: بوابة الأهرام