رئيس الوزراء السوداني يوقع على اتفاق يفصل الدين عن الدولة ويضمن حرية الضمير والمعتقد

وقع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حميدتي، ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، على اعلان مبادئ قائم على فصل الدين عن الدولة.

ونص الاتفاق على جملة من المبادئ وهي ضرورة الاعتراف بأن السودان دولة تضم عرقيات مختلفة ووأثنيات مختلفة وأديان مختلفة وكذلك ثقافات متنوعة.

كما نص الاتفاق على ضرورة أن يضمن القانون في السودان تساوي الجميع في الحقوق السياسية والاجتماعية.

وفي البند الثالث من الاتفاق تم التأكيد على ضرورة بناء دولة ديمقراطية تضمن المساواة للجميع وتستند إلى مبدأ فصل الدين عن الدولة، وتضمن حرية الاعتقاد والضمير.

RT

ونصت "الوثيقة الدستورية" التي وقع عليها المجلس العسكري، مع القوى اليسارية والعلمانية، التي تقود حراك السودان الحالي بدون النص على الشريعة الإسلامية لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأسقطت الويثقة التي تم التوقيع عليها 4 أغسطس العام الماضي الشريعة الإسلامية وعدم تحديد مصدر التشريع، كما لم تنص على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وحددت الفترة الانتقالية بثلاث سنوات.

المصدر: RT + وكالات