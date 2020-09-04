سفير الإمارات الجديد لدى روسيا يقدم أوراق اعتماده في موسكو

قدم محمد أحمد الجابر، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة موسكو.

وأعرب بوغدانوف، أمس الخميس، خلال اللقاء عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح خلال أداء مهامه، والتي ستسهم في الارتقاء بالعلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وتطويرها في مختلف المجالات، مؤكدا على استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وام

من جانبه، أعرب السفير الإماراتي عن اعتزازه بتمثيل دولته لدى روسيا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

المصدر: وام