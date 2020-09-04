 
مباشر

وزير سعودي في شوارع المملكة على متن دراجة هوائية! (فيديو)

أخبار العالم العربي

وزير سعودي في شوارع المملكة على متن دراجة هوائية! (فيديو)
تويتر
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/onxh

ظهر وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في مكان عام بأحد الوجهات السياحية في المملكة وهو يقود دراجة هوائية.

ونشر المرشد السياحي، خالد معجب آل طوق، أمس الخميس، مقطع فيديو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وثق خلاله رحلة الوزير البالغ من العمر 55 عاما، على أحد الطرقات في جبال السودة بمنطقة عسير.

وعلق آل طوق: "أن تكون برفقة معالي وزير السياحة أحمد الخطيب، و في ‎جبال السودة، جولة على الدرجات، ويقول (بصحبتك يا ابو معجب) لا أريد شيء أكثر يا عام 2020".

وظهر الوزير السعودي مؤخرا في عدة مواقع سياحية في جنوب المملكة، لكنها المرة الأولى التي يظهر فيها وهو يقود دراجة هوائية، الأمر الذي نال استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا