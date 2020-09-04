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شاهد.. نشوب حريقين كبيرين في أنبوبي نقل نفط شمال شرق الجزائر قرب حدود ليبيا

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شاهد.. نشوب حريقين كبيرين في أنبوبي نقل نفط شمال شرق الجزائر قرب حدود ليبيا
twitter/ @ALGtrend
نشوب حريقين كبيرين في أنبوبي نقل نفط شمال شرق الجزائر قرب حدود ليبيا.
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اندلع حريقان كبيران مساء الخميس بسبب تسرب نفطي من أنبوبين لنقل البترول في منطقة أم الطيور بولاية الوادي، شمال شرق الصحراء الجزائرية قرب الحدود مع ليبيا.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحريق شب في خط حاسي مسعود سكيكدة وحاسي مسعود بجاية، وانتشرت لقطات فيديو توثق ألسنة طويلة لنيران مكثف وأعمدة دخان متصاعدة من المنطقة.

وقالت مديرية الحماية المدنية لولاية الوادي، في بيان أصدرته بهذا الصدد: "مصالحنا ما زالت في عين المكان لإخماد حريقين لتسرب نفطي من أنبوبين لنقل بترول، الأنبوب  الأول خط حاسي مسعود سكيكدة، والثاني حاسي مسعود بجاية".

وأضافت: "مصالح (شركة) سونطراك بالمرارة أوقفت إمداد النفط في أنبوب خط سكيدة. الأنبوبان يبعدان على بعضهما مسافة حوالي 500 متر".

وأوضحت: "هناك 3 جرافات تقوم بفتح المسالك لوصول آلياتنا لإخماد الحريقين، العملية ما زالت متواصلة".

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

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