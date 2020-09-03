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بيان اجتماع الرئيس الفلسطيني بالفصائل يؤكد حق الفلسطينيين في ممارسة كافة الأساليب النضالية المشروعة

الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل لجنة لإنهاء الانقسام خلال 5 أسابيع

أخبار العالم العربي

الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل لجنة لإنهاء الانقسام خلال 5 أسابيع
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اتفقت الفصائل الفلسطينية في بيانها الختامي اليوم الخميس على تشكيل لجنة لإنهاء الانقسام خلال 5 أسابيع.

البيان الختامي لاجتماع الرئيس الفلسطيني بالفصائل:

• الشعب الفلسطيني يؤكد رفضه كل المشاريع التي تهدف إلى تصفية قضيتنا الوطنية
• القيادة الفلسطينية تدعو شعبنا وأحرار العالم للتصدي بكل قوة لمخططات تصفية القضية الفلسطينية
• من حق الفلسطينيين ممارسة كافة الأساليب النضالية المشروعة
• يتوجب علينا الإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية
• نؤكد على إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس ونؤكد على أنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة
• تشكيل لجنة تقدم رؤية استراتيجية خلال 5 أسابيع لتحقيق إنهاء الانقسام
• تشكيل لجنة وطنية لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة
الرئيس الفلسطيني: يجب أن نبدأ من الغد في إجراءات تشكيل اللجان المقترحة لتبدأ عملها فورا ولن أتدخل في عملها

يتبع..

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