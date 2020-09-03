الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل لجنة لإنهاء الانقسام خلال 5 أسابيع

اتفقت الفصائل الفلسطينية في بيانها الختامي اليوم الخميس على تشكيل لجنة لإنهاء الانقسام خلال 5 أسابيع.

البيان الختامي لاجتماع الرئيس الفلسطيني بالفصائل:

• الشعب الفلسطيني يؤكد رفضه كل المشاريع التي تهدف إلى تصفية قضيتنا الوطنية

• القيادة الفلسطينية تدعو شعبنا وأحرار العالم للتصدي بكل قوة لمخططات تصفية القضية الفلسطينية

• من حق الفلسطينيين ممارسة كافة الأساليب النضالية المشروعة

• يتوجب علينا الإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية

• نؤكد على إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس ونؤكد على أنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة

• تشكيل لجنة تقدم رؤية استراتيجية خلال 5 أسابيع لتحقيق إنهاء الانقسام

• تشكيل لجنة وطنية لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة

الرئيس الفلسطيني: يجب أن نبدأ من الغد في إجراءات تشكيل اللجان المقترحة لتبدأ عملها فورا ولن أتدخل في عملها

يتبع..