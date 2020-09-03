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لتجنب تكرار انفجار بيروت.. سلطات الجزائر تنقل "موادا خطيرة" بعيدا عن ميناء سكيكدة

أخبار العالم العربي

لتجنب تكرار انفجار بيروت.. سلطات الجزائر تنقل
Reuters Youtube
ميناء مدينة سكيكدة
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أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الخميس، بيانا حول ما تداولته تقارير إعلامية عن وجود مواد خطيرة مخزنة في ميناء سكيكدة بشمال شرق البلاد.

وقالت الوزارة إن المواد المخزنة هي عبارة عن طرود تحتوي على سوائل مذيبة وكيماوية ومواد تستعمل في إنتاج الدهن والطلاء، فضلا عن حاويتين من المواد المفرقعة التابعة لمؤسستي Etrhab Haddad و Eurl Aziz، ومواد أخرى "خطيرة" تمتلكها مؤسسة Paint solvent.

وأضافت الوزارة أن هذه المواد هي محل نزاع أمام الجهات القضائية، كما طمأنت سكان المناطق المجاورة للميناء بأنه تم نقل هذه المواد احتياطيا إلى مكان آمن.

المصدر: وزارة الداخلية الجزائرية

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