مدير معهد باستور في تونس: نعمل على تطوير لقاح داء الكلب إلى لقاح ضد كورونا

صرح مدير معهد باستور في تونس الهاشمي الوزير خلال مؤتمر صحفي بوزارة الصحة، بأن هناك فريقا في معهد باستور يعمل على تطوير لقاح ضد داء الكلب إلى لقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف الهاشمي الوزير أن هذا المشروع مازال في المراحل قبل السريرية.

وأكد وجود 9 برامج لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا في عدة دول بلغت مراحل متقدمة، منها من بلغ المرحلة الأخيرة.

وأعلن في السياق عن وجود لجنة في تونس منبثقة عن اللجنة العلمية تتابع ملف إنتاج التلقيح من ناحية التصنيع وكيفية الحصول عليه بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وعدة أطراف أخرى.

المصدر: "موزاييك أف أم"