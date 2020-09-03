السيسي يؤكد موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي القضية الليبية "بعيدا عن التدخلات الخارجية والميلشيات المسلحة".

وقال السيسي إن القاهرة ترحب بأي خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية.

كما أكد دعم مصر للجهود الدولية ذات الصلة بداية بمساندة كافة المبعوثين الدوليين إلى ليبيا، مرورا بالمؤتمرات الدولية ذات الصلة وصولا إلى مسار برلين وصدور "إعلان القاهرة".

وجاء تصريحات السيسي خلال استقباله يوم الخميس، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، و كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن اللقاء تناول مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى جهود تسوية الأزمة الليبية والأوضاع في شرق المتوسط وجهود مكافحة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط وقضية "سد النهضة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية