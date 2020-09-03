وزارة الدفاع السورية: "صفحات مشبوهة" باسم الجيش السوري تنشر أخبارا كاذبة

نفت وزارة الدفاع السورية ما يتم تداوله على مواقع وقنوات وصفحات وصفتها بالمشبوهة وقالت إنها تنشر أخبارا كاذبة باسم الجيش السوري.

وقالت الوزارة في تنويه نشرته عبر صفحتها في موقع "فيسبوك" أن هناك بعض المواقع الإلكترونية والقنوات والصفحات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي، تنتحل اسم الجيش العربي السوري وتنشر أخبارا كاذبة بين الحين والآخر باسمه، وأكدت أن جميع تلك المواقع والقنوات والصفحات مزورة، وأن "الأخبار التي توردها لا أساس لها من الصحة" ونشرت رابط موقعها الإلكتروني الرسمي الوحيد الناطق باسم الجيش السوري.

وكانت صفحات ومواقع وقنوات على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل اسم "الجيش العربي السوري" نشرت منذ أيام أخبارا تتحدث فيها عن الضربات التي تعرضت لها العاصمة دمشق، وذكرت فيها عن لسان الجيش أن عددا من الشخصيات الأمنية الرفيعة قضت في الاستهداف، وذكرت من بينهم رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك وقائد فيلق القدس "إسماعيل قآني" ونشرت صورة من الأرشيف لتشييع أحد العسكريين من أمام مشفى، لتقول إنها لمملوك، وفي منطقة البحصة.

المصدر: RT