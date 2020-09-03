الكاظمي: الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إن حكومته ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية.

وأكد خلال زيارته إلى مقر قيادة العمليات المشتركة، أن "السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية باتت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد".

ووجّه الكاظمي بحسب بيان حكومي، قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد".

المصدر: RT