شويغو يكشف لبيدرسون مدى التأثير السلبي للعقوبات على سوريا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إن العقوبات الغربية لها تأثير سلبي على التسوية السياسية ومكافحة الإرهاب في سوريا.

وقال شويغو: "حدثت تغييرات كبيرة في سوريا، تتعلق بجميع مجالات حل أزمة العملية السياسية تقريبا، والوضع الإنساني وإعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب".

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وتابع الوزير، أنه إضافة إلى العوامل السلبية الأخرى، ومن بينها انتهاك سيادة سوريا ونهب الثروات الطبيعية والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، ومع ذلك، فإن السلطات السورية، بدعم من روسيا، تبذل كل ما في وسعها لتطبيع الوضع.

ولفت شويغو إلى أنه من الصعب فهم منطق الدول الغربية، التي من جهة تبدي قلقها على الشعب السوري، ومن جهة أخرى تفرض عقوبات عليه، فهي تحظر توريد الأدوية والمواد الغذائية، وتعيق عودة اللاجئين، مؤكدا أن "اليد التي تنهب هذا البلد بلا رحمة هي اليد التي تفرض العقوبات. ويجب أن نصل إلى حد لإعطاء الحرية للشعب السوري في التطور ورفع العقوبات ووقف سرقة النفط".

كما أبدى الوزير الروسي استغرابه من موقف أوروبا، "التي لا تريد قبول تدفقات جديدة من اللاجئين، لكنها تفعل كل شيء حتى يرغب السوريون في مغادرة بلدهم".

المصدر: نوفوستي