الهيئة العربية للتصنيع في مصر تؤكد بحث ودراسة إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا

ناقش رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر، عبد المنعم التراس، مع سفير روسيا في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، بحث امكانية إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا وتوفيره بمصر.

إقرأ المزيد

وأوضحت الهيئة أنه جرى خلال اللقاء عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

وأكد التراس أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وموسكو وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة بين الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات الروسية.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوطين تكنولوجيا الصناعات الطبية والدوائية بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا إلى بحث ودراسة إنتاج اللقاح الروسي وتوفيره بسوق الدواء المصري، بعد إجراء التجارب السريرية والإختبارات الطبية اللازمة لضمان السلامة والآمان لصحة المواطنين.

وأشار إلى أن العربية للتصنيع تعمل على الإستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتاحة لنقل وتوطين التكنولوجيات المتقدمة بالدول الصديقة ، وخاصة الشركات الروسية، لتطوير أساليب ونظم الصناعة المصرية وتدريب الكوادر البشرية وفقا لنظم الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، قال السفير الروسي إنه يستهدف خلال هذه الزيارة بحث عقد شراكات جديدة بين الشركات الروسية والهيئة العربية للتصنيع في كافة مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية.

وأوضح سفير روسيا بالقاهرة أن هناك تعاونا اقتصاديا متطورا بين البلدين بشكل مستمر، مشيدا بخطط الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبرامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والإنجازات التي أحرزتها مصر خلال الـ7 سنوات الماضية.

المصدر: RT