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مستشار السيسي يصدم المصريين بـ7 أنواع لفيروس كورونا في مصر من أصل 8 في العالم

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مستشار السيسي يصدم المصريين بـ7 أنواع لفيروس كورونا في مصر من أصل 8 في العالم
Reuters
مصر
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قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، إن هناك توقعات بزيادة الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد19" في مصر خلال الفترة المقبلة.

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وأشار إلى أن أسباب ذلك معروفة وتعود لتراكم الإجازات والتزاحم خلال الفترة الماضية في عيد الأضحى، ولكن هذه الزيادات لن تقارن بالفترة ما بعد عيد الفطر.

وأوضح تاج الدين مدى إمكانية وصول عدد الإصابات في مصر لـ "الصفر"، قائلا: "لا.. مش هنوصل لكده، لا إحنا ولا أي دولة غيرنا، ولكن من المتوقع أن تقل الحالات بشدة وتنخفض للغاية وكذلك انخفاض شراسة الفيروس".

وأشار إلى أن هناك 8 أنواع من فيروس كورونا في العالم، وقال لقد تم عمل دراسات في مركز الأبحاث المتميز رفيع المستوى في جامعة عين شمس، "ولاقينا عندنا 7 أنواع من الفيروس موجود في مصر من الـ8 اللي موجودة في العالم".

مصدر: وسائل إعلام مصرية

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