دمشق تعلن تضامنها مع لوكاشينكو ووقوفها إلى جانب بلاده

أعربت دمشق عن تضامنها مع الرئيس البيلاروسي المنتخب ألكسندر لوكاشينكو، ووقوفها إلى جانب بلاده "في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان إن سوريا "تتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في جمهورية بيلاروس الصديقة".

كما أعربت عن رفضها وإدانتها "لإصرار بعض الدول المعروفة على تقويض الحكومات الشرعية المنتخبة في البلدان المستقلة وذات السيادة".

واستغربت الخارجية السورية "استمرار بعض الدول الغربية في تهديد الأمن والاستقرار في العديد من البلدان، والترويج لمشاريع الفوضى والتقسيم، سعيا منها للهيمنة على خيارات الشعوب وقراراتها، والسيطرة على مقدراتها وثرواتها".

وأضاف البيان أن سوريا تجدد "التعبير عن اعتزازها بعلاقاتها المتميزة والهامة مع جمهورية بيلاروس، وتستذكر باستمرار الموقف البيلاروسي المتضامن مع سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية التي تستهدفها، والرافض لمحاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية".

وأكد البيان أن سوريا تؤكد "تطلعها الدائم نحو تعزيز هذه العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، ويعزز من قدراتهما على مواجهة محاولات الهيمنة والتدخل في شؤونهما الداخلية".

وجددت سوريا "ثقتها بخيارات الشعب البيلاروسي الصديق وبحكمة قيادته وحكومته، وبقدرته على تجاوز هذه الأزمة وتحقيق المزيد من الأمن والازدهار لبيلاروس الصديقة".

المصدر: RT