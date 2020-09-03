وزير العدل العراقي: سنفصل الإرهابيين عن بقية السجناء

قال وزير العدل العراقي، سالار عبد الستار، اليوم الخميس، إن مشكلة اكتظاط السجون ستحل خلال الاشهر القليلة المقبلة، وسيتم فصل سجناء الجرائم الارهابية عن الجرائم الأخرى.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية، أن "جميع السجون تعاني من الاكتظاظ، وأن سجني أبو غريب والحلة يخضعان لإعادة تأهيل بهدف حل مشكلة الاكتظاظ فيهما".

يذكر أن المفوضية العليا لحقوق الانسان ذكرت في أبريل الماضي أن عدد السجناء في العراق قد بلغ نحو 35 ألف سجين.

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية + RT