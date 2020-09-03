سوريا.. "مياه الشرب" في الحسكة: مشروع علوك إلى الخدمة الكاملة بأسرع وقت

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة أنها تعمل على إجراء صيانة كاملة لمشروع مياه علوك، الذي يغذي مدينة الحسكة وريفها بمياه الشرب، ووضعه بالخدمة بأسرع وقت.

ونقلت وكالة سانا عن مدير عام المؤسسة محمود العكلة أن العمل جار لإعادة المشروع بطاقته الإنتاجية الكاملة بعد إجراء تقييم فني دقيق لوضع المضخات المتوقفة والعاملة، وأوضح أن الورشات الفنية أجرت "صيانة إسعافية لبعض المضخات وتقييما فنيا لوضع باقي المضخات المعطلة، وبدأت بصيانة كامل المعدات والتجهيزات الموجودة في المشروع والمشغلة للآبار"

وقال العكلة إن عدد الآبار العاملة في مشروع علوك حاليا يبلغ 17 بئرا ويتم العمل على تأهيل مجموعة جديدة من الآبار وصيانتها لتدخل في الخدمة نهاية الأسبوع القادم، ما سيزيد في كميات المياه القادمة إلى المشتركين، وأشار إلى أن أعمال الصيانة مستمرة "حتى إدخال جميع الآبار ومحطات الضخ في الخدمة".

ويتألف مشروع علوك، الموجود في مدينة رأس العين التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا، من 30 بئرا، وتعرض قسم كبير من التجهيزات للأعطال الفنية خلال الفترة السابقة التي شهدت أيضا حالة من العطش تعيشها المدينة، بتأثير قطع المياه من تلك المحطة.

المصدر: سانا