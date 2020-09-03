البابا فرنسيس يقبل علم لبنان ويصلي من أجله (فيديو)

تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر البابا فرنسيس وهو يحمل العلم اللبناني ويقبله أمام المصلين وسط هتاف وتصفيق حار ويختتم اللقاء بالدعوة للصلاة من أجل لبنان.

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ودعا الحبر الأعظم المؤمنين في أنحاء العالم إلى "يوم عالمي للصلاة من أجل لبنان الجمعة ‏المقبل 4 أيلول". ‏

كما دعا إلى التضامن والمساعدة المتبادلة حيث عقد أول لقاء جماهيري منذ ستة أشهر في دولة الفاتيكان، يوم أمس الأربعاء، بعد تخفيف قيود فيروس كورونا.

المصدر: وكالات