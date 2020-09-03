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البابا فرنسيس يقبل علم لبنان ويصلي من أجله (فيديو)

أخبار العالم العربي

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تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر البابا فرنسيس وهو يحمل العلم اللبناني ويقبله أمام المصلين وسط هتاف وتصفيق حار ويختتم اللقاء بالدعوة للصلاة من أجل لبنان.

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ودعا الحبر الأعظم المؤمنين في أنحاء العالم إلى "يوم عالمي للصلاة من أجل لبنان الجمعة ‏المقبل 4 أيلول". ‏

كما دعا إلى التضامن والمساعدة المتبادلة حيث عقد أول لقاء جماهيري منذ ستة أشهر في دولة الفاتيكان، يوم أمس الأربعاء، بعد تخفيف قيود فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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