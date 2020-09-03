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إصابات بليغة لأمير سعودي في "حادث"

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إصابات بليغة لأمير سعودي في
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير السعودي، عبد العزيز بن فهد، وهو على أحد الأسرة داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد إجراء عملية جراحية له.

وأعلن الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه في تويتر، اليوم الخميس، عن نجاح عملية الأمير عبد العزيز.

وقال  في تغريدته:"الحمد لله على سلامتك وعلى نجاح العملية أزال الله عنك كل بأس وحفظك بحفظه".

وتفاعل المئات من المغردين عبر وسم "عبد العزيز بن فهد" وتداولوا صورة له وهو في إحدى المستشفيات بعد إجرائه عملية جراحية.

وعلق البعض بقوله إن الأمير عبد العزيز بن فهد أجرى عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لإزالة تجمع دموي سببه حادث مروري سابق.

وأظهرت الصورة الأمير عبد العزيز بن فهد، وهو على السرير في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ويلوح بيده لكاميرا المصور.

المصدر:صحف سعودية

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