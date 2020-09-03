إصابات بليغة لأمير سعودي في "حادث"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير السعودي، عبد العزيز بن فهد، وهو على أحد الأسرة داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد إجراء عملية جراحية له.

وأعلن الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه في تويتر، اليوم الخميس، عن نجاح عملية الأمير عبد العزيز.

وقال في تغريدته:"الحمد لله على سلامتك وعلى نجاح العملية أزال الله عنك كل بأس وحفظك بحفظه".

#عبدالعزيز_بن_فهد



الحمدلله على سلامتك وعلى نجاح العملية أزال الله عنك كل بأس وحفظك بحفظه pic.twitter.com/CfP5nu8YLK — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) September 3, 2020

وتفاعل المئات من المغردين عبر وسم "عبد العزيز بن فهد" وتداولوا صورة له وهو في إحدى المستشفيات بعد إجرائه عملية جراحية.

سلاااااااامات وماتشوف شر يابو تركي#عبدالعزيز_بن_فهد

اسال الله ان يمن عليك بالصحة والعافية pic.twitter.com/iruo66vH0A — فايز المالكي (@fayez_malki) September 2, 2020

وعلق البعض بقوله إن الأمير عبد العزيز بن فهد أجرى عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لإزالة تجمع دموي سببه حادث مروري سابق.

ألف لا باس عليك طهور ان شاء الله🌹#عبدالعزيز_بن_فهدpic.twitter.com/US0sDUBrdB — فهد الدميخي (@FahadAldumekhi) September 3, 2020

وأظهرت الصورة الأمير عبد العزيز بن فهد، وهو على السرير في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ويلوح بيده لكاميرا المصور.

الحمد لله على سلامتك، ما تشوف شر ، الله يجمع لك بين الأجر والعافيه ويدفع ويرفع عنك البلاء #عبدالعزيز_بن_فهد — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) September 3, 2020

المصدر:صحف سعودية