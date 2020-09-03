إصابات بليغة لأمير سعودي في "حادث"
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير السعودي، عبد العزيز بن فهد، وهو على أحد الأسرة داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد إجراء عملية جراحية له.
وأعلن الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه في تويتر، اليوم الخميس، عن نجاح عملية الأمير عبد العزيز.
وقال في تغريدته:"الحمد لله على سلامتك وعلى نجاح العملية أزال الله عنك كل بأس وحفظك بحفظه".
#عبدالعزيز_بن_فهد— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) September 3, 2020
الحمدلله على سلامتك وعلى نجاح العملية أزال الله عنك كل بأس وحفظك بحفظه pic.twitter.com/CfP5nu8YLK
وتفاعل المئات من المغردين عبر وسم "عبد العزيز بن فهد" وتداولوا صورة له وهو في إحدى المستشفيات بعد إجرائه عملية جراحية.
سلاااااااامات وماتشوف شر يابو تركي#عبدالعزيز_بن_فهد— فايز المالكي (@fayez_malki) September 2, 2020
اسال الله ان يمن عليك بالصحة والعافية pic.twitter.com/iruo66vH0A
وعلق البعض بقوله إن الأمير عبد العزيز بن فهد أجرى عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لإزالة تجمع دموي سببه حادث مروري سابق.
ألف لا باس عليك طهور ان شاء الله🌹#عبدالعزيز_بن_فهدpic.twitter.com/US0sDUBrdB— فهد الدميخي (@FahadAldumekhi) September 3, 2020
وأظهرت الصورة الأمير عبد العزيز بن فهد، وهو على السرير في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ويلوح بيده لكاميرا المصور.
الحمد لله على سلامتك، ما تشوف شر ، الله يجمع لك بين الأجر والعافيه ويدفع ويرفع عنك البلاء #عبدالعزيز_بن_فهد— عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) September 3, 2020
المصدر:صحف سعودية