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إسرائيل تسلم أردنيا لبلاده اعتقلته بعد عبوره سباحة إلى إيلات

أخبار العالم العربي

إسرائيل تسلم أردنيا لبلاده اعتقلته بعد عبوره سباحة إلى إيلات
RT
اعتقال أردني سبح إلى شواطئ إيلات
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، أن إسرائيل أعادت مواطنا أردنيا اعتقلته أمس إثر عبوره سباحة إلى إيلات.

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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير ضيف الله علي الفايز، إنه "وبعد متابعة من الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب، فقد تم اليوم إعادة المواطن الأردني الذي جرى احتجازه أمس في مدينة إيلات لدى الاحتلال الاسرائيلي إلى المملكة".

وأوضح السفير الفايز أن السلطات الأردنية المعنية تسلمت المواطن صباح اليوم.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت الأربعاء اعتقالها مواطنا أردنيا تجاوز الحدود البحرية بين الأردن وإسرائيل، نحو مدينة إيلات، وعززت قواتها في المنطقة لإشتباهها "بوقوع حادث أمني".

المصدر: عمون

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