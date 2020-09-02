قطر تشتكي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية وتتهمها بإلحاق "أقصى معاناة" بشعبها

اشتكت قطر اليوم جارتها الإمارات العربية المتحدة أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، واتهمتها بإلحاق "أقصى معاناة" بالقطريين منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية في الخليج عام 2017.

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وقالت الدوحة في شكواها إن الإجراءات التي اتخذتها أبو ظبي بعد قطع دول عدة في الشرق الأوسط العلاقات مع قطر عام 2017 انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري.

وأعلن محمد عبد العزيز الخليفي الذي يمثّل قطر أمام المحكمة، إن "الإمارات العربية تسعى لتجنب قضاء هذه المحكمة لأنها تسعى لتجنب الحقيقة".

وأضاف: "هذا الخلاف يدور حول الإجراءات التمييزية العقابية لدولة الإمارات والتي تهدف إلى إخضاع دولة قطر للإرادة السياسية للإمارات من خلال إلحاق أقصى معاناة بالشعب القطري".

المصدر:"أ ف ب"