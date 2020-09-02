إسرائيل تمنع تسليم جثامين الفلسطينيين لذويهم

قررت إسرائيل عدم تسليم جثامين جميع المسلحين الفلسطينيين لذويهم سعيا لمنع الهجمات، في خطوة نددت بها مجموعات حقوقية واعتبرتها وحشية.

وقبل القرار الذي صادقت عليه الحكومة الأمنية، كانت إسرائيل تحتفظ فقط بجثث مقاتلي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، والإجراءات الجديدة قد تعني أن إسرائيل لن تعيد جثث أي من الفلسطينيين الذين يقتلون نتيجة هجوم على إسرائيليين.

ورحب وزير الدفاع بيني غانتس بقرار الحكومة معتبرا أنه يأتي في إطار إجراءات "ردع" أوسع نطاقا.

وقال: "عدم إعادة الجثث هو جزء من التزامنا أمن المواطنين الإسرائيليين، وبالطبع إعادة الشابين إلى الديار"، في إشارة إلى رفات جنديين إسرائيليين تحتجزهما حماس في غزة منذ حرب عام 2014.

Israeli cabinet declares: We won’t return bodies of Palestinians to their families for burial



Adalah: Israel’s extreme, barbaric, illegal policy is motivated by vengeance; — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) September 2, 2020

واعتبرت مجموعة "عدالة" الحقوقية القرار الإسرائيلي "بالغ الوحشية" و"غير قانوني".

وقالت إن "سياسة استخدام الجثث كورقة مساومة تنتهك أبسط القيم العالمية والقانون الدولي الذي يحرم المعاملة القاسية وغير الإنسانية".

المصدر: وكالات