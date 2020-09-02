حكومة الوفاق: إطلاق صاروخ غراد على تمركزات الوفاق غرب سرت

أعلن متحدث باسم عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق الليبية، عن إطلاق صاروخ غراد على تمركزات الوفاق في غرب مدينة سرت، متوعدا بالرد على تلك الخروقات المتكررة.

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ونقلت وسائل إعلام ليبية موالية لحكومة الوفاق عن الناطق باسم عمليات سرت والجفرة العميد عبد الهادي دارة تصريحات تحدث فيها عما وصفه بخرق متجدد لإطلاق النار من قبل قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، وذلك بإطلاق صاروخ غراد على تمركزات الوفاق غرب سرت من دون حدوث أي أضرار.

يذكر أن حكومة الوفاق اتهمت أمس قوات حفتر بإطلاق 6 صواريخ غراد، الأمر الذي اعتبرته خرقا لإطلاق النار متوعدة بالرد على تلك الخروقات المتكررة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع نفى الجيش الليبي ارتكاب أي خروقات لوقف إطلاق النار.

المصدر: RT