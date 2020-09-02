مصر.. حبس صلاح دياب في قضايا استيلاء على الأراضي وتهرب ضريبي

كشفت مصادر قضائية مصرية، أنه تم حبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراض تابعة للدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص.

وأضافت المصادر أن القضاء وجه لرجل الأعمال تهما في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات 11 مليارا و135 مليون جنيه.

وكانت مصادر أمنية قد أفادت بأنه تم القبض على رجل الأعمال صلاح دياب في قضايا مخالفات بناء.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عددا من التسويات كانت معروضة على رجل الأعمال في هذه المخالفات، إلا أن مصير هذه التسويات لم يحسم بعد.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT