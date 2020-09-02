وقف الضم أم تعليقه.. تمحيص فلسطيني في نص اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

أشار الفلسطينيون إلى فارق بين النسختين الإنجليزية والعربية من البيان الثلاثي الصادر بختام زيارة الوفد الإسرائيلي الأمريكي للإمارات مؤخرا، وخاضوا في مدى حقيقة تخلي تل أبيب عن الضم.

وورد في النسخة الإنجليزية أن اتفاق التطبيع: "أدى إلى تعليق خطط إسرائيل لبسط سيادتها على أراض في الضفة الغربية"، غير أن النسخة العربية التي نشرتها وكالة أنباء الإمارات قالت إن الاتفاق أدى "إلى وقف خطط ضم إسرائيل الأراضي الفلسطينية".

وسلط ممحصو النسختين الضوء على هذا التباين بعد أن سافر جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب مع وفدين أمريكي وإسرائيلي على أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية إلى الإمارات لتدعيم اتفاق التطبيع وهو أول اتفاق من نوعه تبرمه دولة خليجية مع إسرائيل.

وطلب صائب عريقات الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الثلاثاء في تعليق على "تويتر" من متابعيه أن يقارنوا بأنفسهم بين النسختين مشددا على الفرق بين كلمتي وقف وتعليق.

قارن بنفسك بين البيانيين . Compare between the Arabic and English Communiques

تعليق بسط السيادة وليس وقف ضم الاراضي الفلسطينية https://t.co/uHIQyAUsr6 وكالة الانباء الاماراتية وام البيان باللغة العربية https://t.co/TPedJTD6NX — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) August 31, 2020

وأكد جمال المشرخ رئيس إدارة التخطيط السياسي والتعاون الدولي بوزارة الخارجية الإماراتية، "أن الفرق في الصياغة مسألة ترجمة فحسب".

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وقال للصحفيين: "إذا كان أحد يستطيع أن يأتي بمفردة أفضل من إيقاف للكلمة الإنجليزية موضع الخلاف فليتفضل"، مؤكدا أن أحد شروط بدء العلاقات الثنائية "كان وقف الضم".

غير أن حنان عشراوي وهي من كبار مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية وصفت الأمر بأنه محاولة "مضللة" للتأثير في الرأي العام العربي.

وقالت في تصريح لـ"رويترز": "لا أعتقد أنها مشكلة ترجمة بل أعتقد أنها وسيلة غير أمينة للتلاعب بالخطاب".

وأضافت أن الترجمة العربية وسيلة لتضليل الرأي العام العربي بالقول إن الإمارات نجحت في وقف ضم الأراضي في حين أن ما حدث هو مجرد تعليق.

المصدر: رويترز