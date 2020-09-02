العاهل الأردني يترأس جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة

ترأس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يوم الأربعاء، جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة".

وتناولت الاجتماعات التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، المخاطر الأمنية المستجدة، وبخاصة في ظل جائحة كورونا، وكيفية التصدي لها وسبل توحيد جهود شركاء المبادرة وتكاملها لمجابهة مخاطر الإرهاب والتطرف.

وأكد أهمية مواصلة التنسيق الدولي بهذا الخصوص، خاصة في ضوء تداعيات أزمة كورونا على مستوى العالم.

وتطرقت الاجتماعات إلى دعوة الملك لإعادة ضبط العولمة للوصول إلى تكامل دولي أفضل، وزيادة الاعتماد الإيجابي المتبادل بين مختلف البلدان، لاستثمار المهارات وبناء القدرات والموارد عبر الحدود، بهدف تحقيق المنفعة للشعوب.

وشارك في هذه الجولة، قادة دول نيجيريا، والفلبين، وكينيا، وبلغاريا، ورؤساء حكومات كندا، وبلغاريا، وألبانيا، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام منظمة الإنتربول، ونائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما حضرها مسؤولون سياسيون وعسكريون وأمنيون من دول آسيوية وأوروبية وإفريقية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، والرئيس التنفيذي لمنتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى شركاء دوليين آخرين.

وتستهدف مبادرة "اجتماعات العقبة"، التي أطلقها عبد الله الثاني عام 2015، تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

وتحظى المواضيع التي تطرحها مبادرة "اجتماعات العقبة" باهتمام دولي، حيث تم عقد لقاءات خارج الأردن في إطار المبادرة، في ألبانيا وهولندا ونيجيريا والولايات المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنغافورة.

المصدر: بترا