ردا على "عكاظ".. الصحة السعودية تؤكد أن لقاح الإنفلونزا لا يرفع المناعة ضد كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية أن أخذ التطعيم أو اللقاح المخصص للإنفلونزا أمر مهم جدا حيث من الواجب الحصول عليه موسميا للوقاية من الإصابة بفيروس الإنفلونزا ولاسيما في فصل الشتاء.

وقالت صحيفة "عكاظ" إن المتحدث باسم الصحة السعودية محمد العبد العالي تفاعل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للكشف مستجدات الجائحة في المملكة، مع سؤال طرحته الصحيفة "هل تنصحون بأخذ إبرة الإنفلونزا الموسمية لزيادة مناعة الجسم ضد الإصابة بكورونا مع بداية اقتراب فصل الشتاء؟، فرد المسؤول قائلا: "أخذ التطعيم أو اللقاح المخصص للإنفلونزا أمر مهم جدا وينصح به موسميا للوقاية من الإصابة بفايروس الإنفلونزا، ولكن هذا اللقاح لا يقي ولا يعد رافعا للمناعة أو لمستوى الوقاية من فيروس كورونا".

وأضاف أن الإنفلونزا وكورونا فيروسان مختلفان عن بعضهما البعض.

وتابع بالقول "إن الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا عموما تجعل الجسم في وضع صحي أفضل، وبالتالي تقي من كثير من المشكلات الصحية الناتجة عن اكتساب أي عدوى ومن ضمن ذلك اكتساب عدوى فيروس كورونا.

وأعلنت الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 816 إصابة و27 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال اليوم الماضي.

وذكرت أن إجمالي الحالات في البلاد بلغ 317486، منها 3956 حالة وفاة، بينما ارتفع مجموع المتعافين إلى 292510 بعد تسجيل 996 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم هو اليوم الخامس على التوالي الذي تبقى فيه زيادة الإصابات تحت حاجز الـ1000 حالة.

المصدر: صحيفة "عكاظ"