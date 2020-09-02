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مكتب السيستاني يوزع مساعدات على متضرري انفجار بيروت

أخبار العالم العربي

مكتب السيستاني يوزع مساعدات على متضرري انفجار بيروت
RT
وفد مكتب السيستاني
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وزع مكتب المرجع الديني علي السيستاني في لبنان اليوم الأربعاء، دفعة من المساعدات الإنسانية على متضرري انفجار مرفأ بيروت، في ثالث حملة من نوعها.

واطلع مكتب السيستاني على الأضرار التي تعرضت لها المباني السكنية ضمن المرحلة الثالثة المخصصة للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وشملت هذه المرحلة منطقة زقاق البلاط القريبة من مكان الانفجار.

وزار المكتب بعض العوائل المتعففة واستمع إلى معاناتهم التي ازدادت بعد الانفجار الأخير.

يذكر ان المرحلتين الأولى والثانية شملتا منطقتي الخندق الغميق والكرنتينا منتصف أغسطس الماضي.

 

المصدر: RT

 

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