رسائل "حدد موقعك" تقض مضاجع محجور عليهم في فندق 5 نجوم في الأردن

اشتكى عدد من المحجور عليهم بأحد أفخم فنادق عمان، من رسائل تصلهم وتقض مضاجعهم بعد تمديد حجرهم الإلزامي لمدة 14 يوما إضافية إثر إصابة شيف يعمل في فندقهم بكورونا.

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وقال عدد منهم لصحيفة"الغد": "قامت الجهات المعنية بإلزامنا بارتداء سوار التتبع مساء الاثنين، لنفاجأ بتمديد الحجر علينا عند الساعة 11 ليلا، ولا زالت الأساور بأيدينا".

وكانت العديد من الإشعارات والرسائل النصية، وصلت للمحجور عليهم وعددهم نحو 300 شخص، تطالبهم بتحديد مواقع حجرهم، وذلك بعد ارتدائهم الأساور الإلكترونية، على الرغم من أنهم داخل الفندق ولم يغيروا موقعهم.

وروى محجور عليهم داخل الفندق معاناتهم، بعد تمديد الحجر، مشيرين إلى أنهم غير مسؤولين عما حدث معهم، وقالوا إن "التمديد أضر بمصالحهم والتزاماتهم التي قدموا لأجلها"، خصوصا وأن "بعضهم من كبار السن، ويحتاجون لرعاية صحية".

ومددت الجهات المعنية في الأردن يوم أمس الثلاثاء، الحجر على نحو 300 مواطن داخل أحد فنادق عمان، بعد ثبوت إصابة شيف داخل الفندق بفيروس كورونا.

المصدر: "الغد"