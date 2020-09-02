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العراق يسجل 3946 إصابة و78 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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العراق يسجل 3946 إصابة و78 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3946 إصابة و78 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 23123 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1647454 نموذجا".

وأضافت: "كما تم تسجيل 3732 حالة شفاء خلال ذات المدة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 184205 حالة".

ومنذ ظهور الجائحة بلغت الإصابات في العراق 242284، بينما الوفيات فبلغت 7201".

المصدر: RT

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