أديب: على الحكومة اللبنانية القادمة استعادة الثقة والقواسم المشتركة أكثر من الخلافات

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب عن تطلعه إلى تشكيل حكومة اختصاصيين ستتمكن من استعادة ثقة الشعب والشركاء الإقليميين والدوليين.

وشدد أديب في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، بعد انتهاء الاستشارات النيابية للتكليف في عين التينة، على ضرورة أن تعالج الحكومة المستقبلية بسرعة وحرفية الملفات المطروحة و"تستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع العربي والدولي".

ولفت رئيس الوزراء المكلف إلى أنه استمع خلال الاستشارات إلى آراء وأفكار تعطيه "زخما من أجل الإسراع في عملية التأليف"، مبديا أمله في التعاون المثمر مع مجلس النواب.

وشدد رئيس الحكومة المكلف على أن الأولوية تكمن في السلم الأهلي ومعالجة المشاكل الداهمة والأزمة الاقتصادية والصحية وكارثة انفجار مرفأ بيروت، بالإضافة إلى الإصلاحات البنوية، مضيفا: "إن شاء الله تفاءلوا بالخير".

وتابع: "تبين بعد الاستشارات أن القواسم المشتركة أكثر من الخلافية وأي نقطة خلاف يمكن حلها بالحوار".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + لبنان 24