السعودية تحكم بالإعدام على سبعة "دواعش"

ذكر التلفزيون السعودي اليوم الأربعاء، أن محكمة سعودية أصدرت أحكاما بالإعدام على 7 من أعضاء تنظيم "داعش" في هجوم بالرصاص عام 2014 أسفر عن مقتل 8 قرب مدينة الأحساء شرق البلاد.

وفي نوفمبر عام 2014 فتح ثلاثة يشتبه في أنهم أعضاء بالتنظيم المتشدد النار على أشخاص كانوا يحتفلون بيوم عاشوراء في قرية الدالوة مما أسفر عن مقتل ثمانية منهم.

وذكرت قناة "الإخبارية" التلفزيونية على "تويتر" أن المتهمين السبعة حكم عليهم بالإعدام بعد إدانتهم وحكم على 3 آخرين بالسجن 25 عاما لكل منهم.

وفي التفاصيل، أصدر القضاء حكما على ‏المتهم الأول والثاني والثالث والرابع ‏بإقامة حد الحرابة، ‏مع اقتراح عقوبة القتل والصلب بحدود في حقهم، وعقوبة القتل تحيط بما دونها من العقوبات.

كما قررت المحكمة الحكم على المتهمين السادس والسابع والثاني عشر بإقامة حد الحرابة، ‏مع اقتراح عقوبة القتل في حقهم وعقوبة القتل تحيط بما دونها من العقوبات، ‏وتضمنت الأحكام الحكم على كل من الثامن والعاشر والحادي عشر ‏بسجن كل واحد منهم لما ثبت بحقه من التهم ‏25 ‏عاما ابتداء من تاريخ توقيف كل منهم على ذمة القضية.

وتضمن الحكم على المدعى عليهم في هذه القضية مصادرة الأسلحة والذخائر ‏المضبوطة بحوزتهم، ‏ومصادرة الأجهزة الإلكترونية والأموال التي ضبطت بحوزتهم ‏عدا جهاز الجوال المضبوط مع المتهم 11.

وأرجأت ‏المحكمة الحكم ‏بحق المتهمين الخامس والتاسع، نظرا لتغيبهما عن جلسة الإعلان عن الحكم وذلك وفقا للأنظمة.

ونفذ متشددون العديد من التفجيرات والهجمات في السعودية منذ 2014 فور دعوة زعيم تنظيم "داعش" في ذلك الوقت مناصرين سعوديين لتنفيذ هجمات داخل المملكة بدلا من المشاركة في القتال في سوريا والعراق.

وقالت السلطات السعودية إن أغلب الهجمات استهدفت الأقلية الشيعية في البلاد أو ضباط الأمن، ونفذها أشخاص بايعوا التنظيم أو أعلن مسؤوليته عنها في منشورات على الإنترنت.

المصدر: وكالات