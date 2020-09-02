تونس.. شكوى ضد "النهضة" لامتلاكه 4 قنوات تلفزة و"تبييض أموال من خلال عمليات الإشهار"

أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد في تونس محمد عبو خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم الكشف عن استغلال 5 نواب لنفوذهم.

وأعلن عن إحالته "شكاية لوكيل الجمهورية ضد "حركة النهضة" تتعلق بامتلاكها 4 قنوات تلفزية وهو ما تأكد بقرينة قوية حول وجود عملية تبيض أموال من خلال عمليات الإشهار".

وصرح بأنه "إضافة إلى أن الشكاية، طالب بالتدقيق في ممتلكاتها وسياراتها ومقراتها وحول ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات حول وجود أشخاص تابعين للحركة سجلتهم متبرعين وهم متوفون".

وأضاف أنه طالب بإحالة الملفات الاستخباراتية الخاصة بالأحزاب السياسية على القضاء إلا أنه لم يجد استجابة لذلك، موضحا أنه أذن بفتح تحقيق في شبهات فساد وممتلكات ضد عدة سياسيين وأحزاب من بينها حزبه "التيار الديمقراطي" وعدة إعلاميين لكن أغلبهم لم تحمل الممتلكات أسماءهم.

واعتبر عبو أنه من غير المعقول أن حزبا مؤثرا في الحياة السياسية ويدمر الحياة السياسية لديه تضارب مصالح في إشارة إلى "حركة النهضة".

كما أفاد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد بأنه أحال يوم 27 أغسطس ملف التدقيق والبحث في ملف امتلاك إلياس الفخفاخ أسهما في شركة Valyce، إلى القضاء.

وشدد على أنه أحال ملف الفخفاخ إلى القضاء دون استشارة أحد.

جدير بالذكر أن محمد عبو أعلن اليوم الأربعاء، استقالته من الأمانة العامة لحزب "التيار الديمقراطي" ومغادرة الحياة السياسية.

المصدر: وسائل إعلام تونسية