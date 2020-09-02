الشرطة المصرية تقتحم وكرا لمجموعة إجرامية في أسوان

نشرت وزارة الداخلية المصرية فيديو للحظة اقتحام القوات الخاصة وكرا في أسوان ومقتل 7 عناصر إجرامية.

وأكدت الوزارة أنه "تم استهداف 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة والسابق اتهامهم فى عدة قضايا جنائية أبرزها قضايا سلاح – مخدرات – شروع في قتل حيث حاولوا الهروب بمجرد اقتراب القوات مستقلين سيارة ربع نقل تجاه إحدى المناطق الجبلية المتاخمة تحت ساتر إطلاق الأعيرة النارية، وبتعامل القوات معهم فى تبادل لإطلاق النيران نتج عنه مقتلهم".

وعثر بداخل السيارة على "4 بنادق آلية - وكميات كبيرة من الذخيرة – كمية من مخدر الحشيش – كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر 25 كيلوغرام".

واستهدفت المأمورية الثانية "تشكيلا من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أثناء تواجدهم بغرفة مشيدة من الطوب الحجرى داخل إحدى زراعات القصب بمنطقة مركز إدفو، تتخذ مركزا لبيع المواد المخدرة، وحال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، حيث تعاملت معهم القوات بالمثل، وأسفر التعامل عن مقتل 3 من العناصر الخطرة، وإصابة أحد ضباط المأمورية بطلق ناري بالذراع الأيمن وبالساق اليسرى".

المصدر: وسائل إعلام مصرية