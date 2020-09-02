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الولايات المتحدة: مصر شريك هام ونقف بجانبها ضد الإرهاب

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة: مصر شريك هام ونقف بجانبها ضد الإرهاب
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السفير الأمريكي في مصر
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أكد السفير الأمريكي لدى القاهرة جوناثان كوهين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب، ووصف مصر بأنها شريك هام.

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وقال الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية بالقاهرة عبر "تويتر" :"تقف الولايات المتحدة إلى جانب مصر كشريك هام في الحرب ضد الإرهاب".

وكان السفير الأمريكي قد قال في وقت سابق إن مصر لا تمثل فقط الشرق الأوسط بل هي مرتبطة أيضا بإفريقيا كاملة، وأضاف أن الولايات المتحدة تعارض جميع أنواع التدخلات الأجنبية في ليبيا وتدعو إلى اللجوء للمفاوضات تحت رعاية الناتو للتوصل إلى حل، كما أكد أن أمريكا تصر على وقف إطلاق النار هناك.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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