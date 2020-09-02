السعودية تؤكد ثبات موقفها تجاه فلسطين رغم فتح مجالها أمام الرحلات الإسرائيلية من وإلى الإمارات

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن قرار المملكة فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل لن يؤثر على موقف الرياض الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وذكر الوزير في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على حسابه في "تويتر": "مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول".

مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضيةالفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافةالدول، كما أن المملكة تقدر جميع الجهودالرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرةالسلام العربية — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) September 2, 2020

وأعرب بن فرحان عن تقدير السعودية لـ"جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية".

وجاءت هذه التغريدة تعليقا على إعلان هيئة الطيران المدني السعودية اليوم الموافقة على الطلب الإماراتي فتح أجواء المملكة أمام الرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة لها إلى كافة الدول، وذلك في ظل تسيير أول رحلة طيران بين تل أبيب وأبوظبي في الأسبوع الماضي.

المصدر: RT