الكاظمي يبحث مع بارزاني تعزيز التكامل بين بغداد وأربيل ويثمن دور البيشمركة في محاربة "داعش"

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني تطوير التعاون بين حكومتي بغداد وأربيل.

وأكد مكتب الكاظمي في بيان له أن رئيس الحكومة الاتحادية بحث مع رئيس إقليم كردستان خلال الاجتماع الذي عقد في بغداد "الملفات المهمة التي من شأنها أن تعزز التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة في كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن إطار المبادئ والعمل الذي رسمه الدستور".

وتطرق الكاظمي وبارزاني خلال اللقاء إلى الجهود الوطنية الرامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك الجهود المستمرة والتنسيق في مجال محاربة خلايا تنظيم "داعش" النائمة و"ملاحقة فلول الإرهاب الذي لا مكان له على أرض العراق".

وفي هذا الصدد، تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الدور الذي تؤديه قوات البيشمركة الكردية كجزء متكامل من المنظومة الأمنية العراقية.

ولفت البيان إلى أن بارزاني أعرب خلال اللقاء عن تفاؤله إزاء الخطوات المتخذة في سبيل تعزيز آليات العمل المشترك بين حكومتي أربيل وبغداد، مشددا على أن الأكراد "يعتزون بعراقيتهم وأنهم عازمون على إدامة العمل من أجل استقرار العراق وأمنه وسيادته".

وذكر البيان أن رئيس كردستان أبدى اعتزاز إقليمه بالدور الذي بدأ العراق بتمثيله على الصعد الإقليمية والدولية، "وفي ضوء الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين العراق والدول الصديقة والتفاهمات الأساسية لما فيه مصلحة العراق والأمن والاستقرار الإقليمي".

ومن المقرر أن يعقد بارزاني في بغداد اليوم اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر: RT