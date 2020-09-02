"حزب الله" يدعو لحكومة متماسكة ويعلن تعاونه مع أديب

أعلن "حزب الله" استعداده للتعاون في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة منتجة ومتماسكة.

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موقف "حزب الله" جاء على لسان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، بعد لقائه الرئيس المكلف مصطفى أديب، حيث "أبدى استعداد الحزب لكل تعاون وإيجابية"، وقال: "لأننا ندرك صعوبة المرحلة ودقتها، ونأمل أن تسعف الحكومة الجديدة المساعدات المرتقبة في ضوء تطبيق بعض الإصلاحات المطلوبة والمتوافق عليها".

وأضاف رعد أننا "نريد حكومة فاعلة ومنتجة ومتماسكة"، مشيرا إلى أن "الإصلاحات تحتاج إلى مكافحة للفساد"، مؤكدا أن "ثوابت الحزب الوطنية والتزامه بالدستور وبالميثاق الوطني أمر واضح".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف السفير مصطفى أديب بتشكيل الحكومة بعد استشارات نيابية ملزمة، خلفا لحسان دياب الذي استقالت حكومته إثر انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 190 شخصا وجرح الآلاف.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار لبنان للمرة الثانية في أقل من شهر أن المسؤولين اللبنانيين تعهدوا بتشكيل حكومة في غضون 15 يوما وإنجاز الإصلاحات المطلوبة للحصول على مساعدات المجتمع الدولي خلال 8 أسابيع.

المصدر: الوطنية للإعلام