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ماكرون يغرد: أتيت إلى بغداد لدعم العراق في وقت التحديات

أخبار العالم العربي

ماكرون يغرد: أتيت إلى بغداد لدعم العراق في وقت التحديات
الرئيس الفرنسي
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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن سعادته بزيارة العراق واستعداد بلاده لتقديم الدعم وتطوير مجالات التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

وكتب في تغريدة بعد وصوله إلى العراق: "في بغداد، حيث يسعدني أن أزور العراق للمرة الأولى، أتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات".

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد بعد زيارة امتدت ليومين في بيروت.

 

المصدر: RT

 

 

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