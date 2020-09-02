رئيس إقليم كردستان العراق يزور بغداد للقاء ماكرون

أعلنت ممثلية حكومة إقليم كردستان العراق في بغداد، أن رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني سيزور بغداد اليوم للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقال مدير شؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة الإقليم في بغداد بختيار حاجي في تصريح صحفي، إن "رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني يزور بغداد اليوم للقاء الرئيس الفرنسي بعد تعذر زيارة ماكرون إلى أربيل لضيق الوقت".

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد بعد زيارة امتدت ليومين في بيروت.

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية + RT