قرقاش يبحث مع مستشار ورئيس الأمن القومي الإسرائيلي التعاون بين أبو ظبي وتل أبيب

اجتمع أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، مع مئير بن شابات مستشار ورئيس الأمن القومي الإسرائيلي مترئس الوفد الإسرائيلي الذي يزور أبو ظبي.

وبحثا الطرفان سير زيارة الوفد، وفرص التعاون الثنائي والتطورات في المنطقة.

كما تطرقا خلال المحادثات التي جرت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى تعزيز فرص السلام والاستقرار.

وشدد قرقاش على أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية تمثل خطوة إيجابية في دفع فرص السلام في المنطقة وستؤسس لعلاقات ثنائية راسخة في مجالات عدة، اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وتنموية وثقافية وسياحية، لتصب نتائجها في مصلحة البلدين والمنطقة عموما.

وأضاف أن المعاهدة أسهمت في تعليق ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ووفرت فرصة تاريخية للعودة إلى المفاوضات في مسعى مشترك للوصول إلى سلام مستدام يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

المصدر: وام