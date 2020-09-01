إصابة "شيف" بكورونا تمنع 300 شخص من مغادرة فندق في عمّان

تسببت إصابة "شيف" أحد الفنادق في عمان بفيروس كورونا، بمنع 300 نزيل من مغادرة الفندق الذي يقيمون فيه، وإعادة الحجر عليهم.

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ونقل موقع جريدة "الغد" الأردنية عن مصدر في لجنة الأوبئة قوله إن "إصابة الشيف في أحد الفنادق ذات الخمس نجوم في العاصمة الأردنية عمان بكورونا، حرمت المواطنين من مغادرة الفندق اليوم الثلاثاء، ليصار إلى تجديد حجرهم لمدة أسبوعين إضافيين".

وأضاف المصدر أن "كلفة تجديد الحجر سيتحملها الفندق نتيجة إصابة أحد كوادره بالفيروس، بواقع 70 دينارا لليلة الواحدة لمدة 14 يوما".

وبحسب موقع "الغد"، فإن النزلاء كانوا يتجهزون لمغادرة الفندق اليوم بعد قضاء فترة الحجر الإلزامي".

وفي وقت سابق أعلن محافظ العاصمة عمان سعد الشهاب، عزل 8 مبان سكنية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء تسجيل 63 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2097.

المصدر: الغد